Найдите координаты пересечения прямых у x-y=-1 и 2x+y=4
Алгебра
Найдите координаты пересечения прямых у x-y=-1 и 2x+y=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравниваеп у х+1=4-2х х=1 подставим х в у у=2
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