Сколько будет два в пятой разделить на два во второй
Математика
Сколько будет два в пятой разделить на два во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два в третьей 2^5:2^2=2^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За задание,выполненное двумя рабочими,заплатили 1500 р. Сколько денег получит каждый ,если первый сделал 40 деталей,а второй 54-детали?
Математика
В магазин привезли 20 двухколесных и трехколесных велосипедов. сколько трехколесных и двухколесных если у всех 55 колес
Алгебра
Смешали 15% раствор некоторого вещества с 27% раствором и получили 420 г 25%го раствора. Сколько граммов 15% го раствора вещества была взято?
Математика