Напишите на башкирском: Мамы рассказывают детям сказки. Срочноо

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Напишите на башкирском: Мамы рассказывают детям сказки. Срочноо
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Әниләр һөйләйҙәр әкиәттәр балаларға
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