Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: ...; 56; x; 14; -7; ... . Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x. Помогите! Желательно с объяснениями для чайника.

Математика
Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: ...; 56; x; 14; -7; ... . Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x. Помогите! Желательно с объяснениями для чайника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть свойство геометрической прогрессии: любой член, начиная со второго, есть средним геометрическим соседних. Это значит, что х1=28, х2=-28 В условии, после 14 записан минус 7, значит и нас устраиват -28 Ответ: -28
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