Род существительных и расшифровка слов: ТЭЦ, ООН, ЦУН, ГУМ,МГУ,СНГ,ГИБДД, ЕГЭ,ФРГ, БСЭ,МХАТ,УВД,ТЮЗ,НИИ,ГЭС. Пожалуйста
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Род существительных и расшифровка слов: ТЭЦ, ООН, ЦУН, ГУМ,МГУ,СНГ,ГИБДД, ЕГЭ,ФРГ, БСЭ,МХАТ,УВД,ТЮЗ,НИИ,ГЭС. Пожалуйста
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ЕГЭ - единый государственный экзамен. ГИБДД -государственная инспекция безопасности дорожного движения. ТЭЦ - теплоэлектро станция ООН - организация объединённых наций. ГУМ - главный универсальный магазин. МГУ - московский государственный университет. ФРГ - федеративная республика Германии. СНГ - страны нового государства. МХАТ - московский художественный академический театр. УВД- управление внутренних дел. ТЮЗ- театр юного зрителя. НИИ- научный исследовательский институт. ГЭС- гидроэлектростанция
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