Запиши тему каждой пословицы.Используй в названии темы антонимы. lt;br /gt;1) При сытости помни голод,а при богатстве-убожество. 2) Правду погубишь и сам с нею пропадешь. 3) На чужой стороне и весна не красна. 4) Заработанный л...
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Запиши тему каждой пословицы.Используй в названии темы антонимы. lt;br /gt;1) При сытости помни голод,а при богатстве-убожество. 2) Правду погубишь и сам с нею пропадешь. 3) На чужой стороне и весна не красна. 4) Заработанный ломоть лучше красного каравая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если ты достиг чего-то, помни с чего начинал .(Богатство и бедность) 2. Если соврешь ,а сам же потом пропадешь(Правда и Ложь) 3. В гостях хорошо ,а дома лучше, свое -роднее(Своё и Чужое) 4. Если ты сам что-то заработал,больше этого ценишь,чем поданного.(Заработанный и Поданный)
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