В чём разница между диффузией и броуновским движение?

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Это разные явления. Диффузия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание) — процесс переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией Бро́уновское движе́ние — в естествознании, беспорядочное движение микроскопических, видимых, взвешенных в жидкости (или газе) частиц (броуновские частицы) твёрдого вещества (пылинки, крупинки взвеси, частички пыльцы растения и так далее) , вызываемое тепловым движением частиц жидкости (или газа) . Не следует смешивать понятия «броуновское движение» и «тепловое движение» : броуновское движение является следствием и свидетельством существования теплового движения.