Дано число 3824 запиши все возможные четырехзначные числа переставляя цифры донного числа сколько возможных вариантов записи четырехзначных чисел у тебя получилось проверь свой ответ используя древо возможных вариантов помогите...
Математика
Дано число 3824 запиши все возможные четырехзначные числа переставляя цифры донного числа сколько возможных вариантов записи четырехзначных чисел у тебя получилось проверь свой ответ используя древо возможных вариантов помогите решить плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2348,2438,2834,2843,2384.2483,3248,3284,3842,3824,3428,3482, а потом так же с четвёркой и восьмёркой, удачи
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