Сочинение рассуждение на тему:,, какое из стихотворений Лермонтова вы бы предложи??и в качестве визитной карточки" и почему?нужен развёрнутый ответ, помогите пожалуйста

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Сочинение рассуждение на тему:,, какое из стихотворений Лермонтова вы бы предложи??и в качестве визитной карточки" и почему?нужен развёрнутый ответ, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы выбрала БОРОДИНО! Потому что там он рассказывает о войне, о себе (ВОЗМОЖНО). это стихотворение мне очень нравится!
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