S.O.S. Помогите пожалуйста! Прочитайте текст. Найдите 2 предложения, в которых сформулирована основная мысль высказывания. Выпишите 5 словосочетаний 《существительное + существительное》 Текст С русским языком можно творить чу...
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S.O.S. Помогите пожалуйста! Прочитайте текст. Найдите 2 предложения, в которых сформулирована основная мысль высказывания. Выпишите 5 словосочетаний 《существительное + существительное》 Текст С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжелая громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, образов и мыслей- сложных сложных и простых,- для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль высказывания: 1) Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. 2) Нет таких звуков, образов и мыслей- сложных сложных и простых,- для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Словосочетания: звучание музыки, блеск красок, игру света, неясность сна, громыхание грозы, шорох гравия.
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