1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и производителей. Назови, кто в твоих примерах производитель, а кто потребитель.

Экономика

1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и производителей. Назови, кто в твоих примерах производитель, а кто потребитель.

Автор: Гость