1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и производителей. Назови, кто в твоих примерах производитель, а кто потребитель.

Экономика
1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и производителей. Назови, кто в твоих примерах производитель, а кто потребитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама связала кофту - производитель, а потом носит - потребитель
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