Вычислите значение у по формуле у=4х -7, если : 1) х=26; 2) х=15

Математика
Вычислите значение у по формуле у=4х -7, если : 1) х=26; 2) х=15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
104 Y=26.4-7=97 60 Y=15.4-7=53
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же...
Ответить
Русский язык
Контрольные вопросы заделайте мне 7,8,9,10 даю 90баллов
Ответить
Экономика
1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и пр...
Ответить
Математика
Маша собирает за 2 часа 6 килограммов вишни А Оля за 4 часа 8 килограммов вишни сколько вишни они соберут за 3 часа работают вместе
Ответить
Окружающий мир
Доброе дело для природы
Ответить