Вычислите значение у по формуле у=4х -7, если : 1) х=26; 2) х=15
Математика
Вычислите значение у по формуле у=4х -7, если : 1) х=26; 2) х=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
104 Y=26.4-7=97 60 Y=15.4-7=53
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