Контрольные вопросы заделайте мне 7,8,9,10 даю 90баллов

Гость: Гость:

7.Распространённое предложение имеет второстепенные члены. Пример: Я иду по весенней улице . Нераспространённое предложение не имеет второстепенных членов. Пример: Я иду. 8.В русском языке порядок слов свободный. Это означает, что за тем или иным членом предложения не существует строго закрепленного места.Порядок слов в русском языке важен при выражении мысли, так как он менят саму мысль высказанную в предложении. 9."Неправильный" порядок слов.Изменение нормального порядка слов или словосочетаний Используется как стилистический приём в речи или художественной литературе, в нехудожественных произведениях считается ошибкой 10.Логическое ударение-это выделение силой голоса главного (важного) слова в предложении или стихотворной строке,используется для противопоставления одного слова другому или для усиления значения слова.