На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте? А.300 км; В.285 км; С.345 км; D.405 км.

Математика
На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте? А.300 км; В.285 км; С.345 км; D.405 км.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270/1.8=150 150*2.7=405 Ответ: D
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