На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте? А.300 км; В.285 км; С.345 км; D.405 км.

Математика

На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте? А.300 км; В.285 км; С.345 км; D.405 км.

Автор: Гость