Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?

Физика

Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?

Автор: Гость