Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?

Физика
Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600:5=120(м)-за 1 мин 2)120*0,5=60(мин)-доедет трактор за 0,5 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
S.O.S. Помогите пожалуйста! Прочитайте текст. Найдите 2 предложения, в которых сформулирована основная мысль высказывания. Выпишите 5 словосочета...
Ответить
Математика
Вычислите значение у по формуле у=4х -7, если : 1) х=26; 2) х=15
Ответить
Математика
На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же...
Ответить
Русский язык
Контрольные вопросы заделайте мне 7,8,9,10 даю 90баллов
Ответить
Экономика
1 назовите ситуации, в которых человек может быть одновременно и производителем, и потребителем. 2. придумай сам примеры действий потребителей и пр...
Ответить