Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?
Физика
Трактор за первые 5 мин проехал 600 метров.какой путь он проедет за 0.5 часа двигаясь ?? той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600:5=120(м)-за 1 мин 2)120*0,5=60(мин)-доедет трактор за 0,5 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
S.O.S. Помогите пожалуйста! Прочитайте текст. Найдите 2 предложения, в которых сформулирована основная мысль высказывания. Выпишите 5 словосочета...
Математика
На карте отрезок длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270 км. Какое расстояние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же...