Начальник Генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ф. Гальдер писал: «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы почувствовали ситуацию и ...

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Начальник Генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ф. Гальдер писал: «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы почувствовали ситуацию и воспользовались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находились в Польше, то они могли бы без помех форсировать Рейн и стали бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии самым решающим фактором при ведении войны». Почему Франция и Великобритания не атаковали Германию с запада 1939 г.?

Автор: Гость