Начальник Генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ф. Гальдер писал: «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы почувствовали ситуацию и ...
История
Начальник Генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ф. Гальдер писал: «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы почувствовали ситуацию и воспользовались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находились в Польше, то они могли бы без помех форсировать Рейн и стали бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии самым решающим фактором при ведении войны». Почему Франция и Великобритания не атаковали Германию с запада 1939 г.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что шанс такой у Франции и Великобритании, действительно, был, они не воспользовались им и не оказали реальной поддержки Польше. Франция и Великобритания наивно надеялись договориться с Гитлером мирным путем, без кровопролития, о чем в дальнейшем сильно пожалели. Ведь по итогам захвата Польша была разделена между Германией и СССР, Франция была полностью разгромлена германскими войсками, а Великобритания, хоть и смогла оказать достойное сопротивление Гитлеру, понесла огромный урон.
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