Сколькими способами можно представить число 10 в виде суммы четырёх нечётных цифр? Представления , различающиеся порядком слогаемых , считать одинаковыми.

Математика
Сколькими способами можно представить число 10 в виде суммы четырёх нечётных цифр? Представления , различающиеся порядком слогаемых , считать одинаковыми.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+1+5+1=10 7+1+1+1=10 3+3+3+1=10 3 СПОСОБА
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