Пожалуйста помогите 50 БАЛЛОВ !!!! 345

Математика
Пожалуйста помогите 50 БАЛЛОВ !!!! 345
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 224+m б) 153+n в) b+43 г) a-25 д) 36-k e) x-7
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