Помогите решить примеры 27+28+23+12= 15+16+25+24= 18+34+12+26= 32+29+18+11= 83-(64-27)= (73-56)+(18+28)= 90-35+(63-45)= 28+(100-77)+43=
Математика
Помогите решить примеры 27+28+23+12= 15+16+25+24= 18+34+12+26= 32+29+18+11= 83-(64-27)= (73-56)+(18+28)= 90-35+(63-45)= 28+(100-77)+43=
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1) 90 2) 80 3)90 4) 90 5) 49 6) 63 7) 73 8) 94
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