Вычисли процентное содержание образовавшихся растворов: к 100 г 40-процентного раствора серной кислоты добавили 300 г воды
Химия
Вычисли процентное содержание образовавшихся растворов: к 100 г 40-процентного раствора серной кислоты добавили 300 г воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ω% = m в-ва*100%/m р-ра m в-ва = ω%*m р-ра/100% = 40*100/100 = 40 г m р-ра ₂ = 100 + 300 = 400 г ω% ₂ = 40*100/400 = 10%
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