Вычисли процентное содержание образовавшихся растворов: к 100 г 40-процентного раствора серной кислоты добавили 300 г воды

Химия

Вычисли процентное содержание образовавшихся растворов: к 100 г 40-процентного раствора серной кислоты добавили 300 г воды

Автор: Гость