Контрольные вопросы заделайте мне 4,5,6 пж даю 80 баллов

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4. Вопросительное предложение называется риторическим вопросом, если оно не предполает ответа. Например, "Какой же русский не любит быстрой езды?" (Явно, не требуется перечислять этих русских) или "А судьи кто?" 5. В двусоставных предложениях Два главных члена ( подлежащее и сказуемое) , а в односоставных только один главный член. 6.грамматическая основа предложения-это основная часть предложения, состоящая из главных членов:подлежащего и сказуемого, либо одного из них.