Перевести текст на русский rex and roy 6 класс

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Перевести текст на русский rex and roy 6 класс
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Гость:
Rex-Рекс and-и Roy-Рой Rex and Roy-Рекс и Рой
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