Из данного предложения найди по одному примеру на каждую из орфограмм. Выпиши их не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. "СТРОИТ ЕГО ТОЛЬКО ПРЕЛЕСТНАЯ САМКА ИЗ ВЕТОЧЕК ХВОЙНЫХ ПОРОД, СТЕБЛЕЙ, МХА И МЯГКИХ КОРЕШКОВ." 1. П...
Русский язык
Из данного предложения найди по одному примеру на каждую из орфограмм. Выпиши их не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. "СТРОИТ ЕГО ТОЛЬКО ПРЕЛЕСТНАЯ САМКА ИЗ ВЕТОЧЕК ХВОЙНЫХ ПОРОД, СТЕБЛЕЙ, МХА И МЯГКИХ КОРЕШКОВ." 1. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 2. Непроизносимые согласные. 3. Парные согласные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) стеблей 2) прелестная 3) пород
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