Какой темперамент у Александра 1? Помогите

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Какой темперамент у Александра 1? Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодный пишут что так покровительственный
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