Помогите решить и записать условие задачи уВаси в руках деревянная линейка длино?? 2 дм с ее помощью он измерил ширину комнаты отложив линейку вдоль стены ровно 15 раз Кокова ширина комнаты Длину другой стены он знал 40дм сколь...
Математика
Помогите решить и записать условие задачи уВаси в руках деревянная линейка длино?? 2 дм с ее помощью он измерил ширину комнаты отложив линейку вдоль стены ровно 15 раз Кокова ширина комнаты Длину другой стены он знал 40дм сколько раз можно отложить линейкувдоль этой стены на сколько одна стена короче другой найди периметр комнаты Запиши ответ в дм в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*15=30(дм)-ширина 2)40-30=10(дм)-на < 3)(30+40)*2=140(дм)-переметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Род существительных и расшифровка слов: ТЭЦ, ООН, ЦУН, ГУМ,МГУ,СНГ,ГИБДД, ЕГЭ,ФРГ, БСЭ,МХАТ,УВД,ТЮЗ,НИИ,ГЭС. Пожалуйста
Русский язык
Из данного предложения найди по одному примеру на каждую из орфограмм. Выпиши их не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. "СТРОИТ ЕГО ТОЛЬКО П...
Русский язык
Запиши тему каждой пословицы.Используй в названии темы антонимы. <br />1) При сытости помни голод,а при богатстве-убожество. 2) Правду погуби...
Английский язык
Русский язык