Помогите решить и записать условие задачи уВаси в руках деревянная линейка длино?? 2 дм с ее помощью он измерил ширину комнаты отложив линейку вдоль стены ровно 15 раз Кокова ширина комнаты Длину другой стены он знал 40дм сколь...

Математика

Помогите решить и записать условие задачи уВаси в руках деревянная линейка длино?? 2 дм с ее помощью он измерил ширину комнаты отложив линейку вдоль стены ровно 15 раз Кокова ширина комнаты Длину другой стены он знал 40дм сколько раз можно отложить линейкувдоль этой стены на сколько одна стена короче другой найди периметр комнаты Запиши ответ в дм в метрах

Автор: Гость