Решить пример (Икс плюс 67) 18 равно 4
Математика
Решить пример (Икс плюс 67) 18 равно 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*4=72 72-67=5 x=5 (5+67):18=4
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