Смешали 15% раствор некоторого вещества с 27% раствором и получили 420 г 25%го раствора. Сколько граммов 15% го раствора вещества была взято?

Алгебра

Смешали 15% раствор некоторого вещества с 27% раствором и получили 420 г 25%го раствора. Сколько граммов 15% го раствора вещества была взято?

Автор: Гость