В магазин привезли 20 двухколесных и трехколесных велосипедов. сколько трехколесных и двухколесных если у всех 55 колес
Математика
В магазин привезли 20 двухколесных и трехколесных велосипедов. сколько трехколесных и двухколесных если у всех 55 колес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11трёхколёсных 11двухколёсных
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