В магазин привезли 20 двухколесных и трехколесных велосипедов. сколько трехколесных и двухколесных если у всех 55 колес

Математика

В магазин привезли 20 двухколесных и трехколесных велосипедов. сколько трехколесных и двухколесных если у всех 55 колес

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