За задание,выполненное двумя рабочими,заплатили 1500 р. Сколько денег получит каждый ,если первый сделал 40 деталей,а второй 54-детали?

Математика

За задание,выполненное двумя рабочими,заплатили 1500 р. Сколько денег получит каждый ,если первый сделал 40 деталей,а второй 54-детали?

Автор: Гость