За задание,выполненное двумя рабочими,заплатили 1500 р. Сколько денег получит каждый ,если первый сделал 40 деталей,а второй 54-детали?
Математика
За задание,выполненное двумя рабочими,заплатили 1500 р. Сколько денег получит каждый ,если первый сделал 40 деталей,а второй 54-детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по условию задачи на предприятии принята сдельная форма оплаты труда. найдем общее количество произведенных деталей 40+54=94 дет. найдем стоимость одной детали 1500:94=15,96 р. зарплата первого рабочего 15,96*40=638,4 р. зарплата второго рабочего 15,96*54=861,6 р.
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