Маша идет со скоростью 18 метров в секунду сколько метров оно пройдет за 30 секунд
Математика
Маша идет со скоростью 18 метров в секунду сколько метров оно пройдет за 30 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18×30=540м/с Ответ:540м/с
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