Шел напевая тип связи в словосочитании

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Шел напевая тип связи в словосочитании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это тип связи примыкание
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