10. Определите тип словосочетаний: 1) именное, 2) наречное, 3) глагольное 1. активная деятельность 2. точно до минуты 3. аплодируя артисту 4. по-весеннему свежий 5. кто-то из нас 6. сорок пять дней 7. далеко от дома 8. ...

Русский язык

10. Определите тип словосочетаний: 1) именное, 2) наречное, 3) глагольное 1. активная деятельность 2. точно до минуты 3. аплодируя артисту 4. по-весеннему свежий 5. кто-то из нас 6. сорок пять дней 7. далеко от дома 8. читавший книгу 9. намерение поговорить 10. два друга 11. выступив убедительно 12. чуть заметно

Автор: Гость