10. Определите тип словосочетаний: 1) именное, 2) наречное, 3) глагольное 1. активная деятельность 2. точно до минуты 3. аплодируя артисту 4. по-весеннему свежий 5. кто-то из нас 6. сорок пять дней 7. далеко от дома 8. ...

Русский язык
10. Определите тип словосочетаний: 1) именное, 2) наречное, 3) глагольное 1. активная деятельность 2. точно до минуты 3. аплодируя артисту 4. по-весеннему свежий 5. кто-то из нас 6. сорок пять дней 7. далеко от дома 8. читавший книгу 9. намерение поговорить 10. два друга 11. выступив убедительно 12. чуть заметно
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Первое словосочетание глагольные. Второе словосочетания наречное. Третье словосочетание глагольное. Четвёртое словосочетание и наречное. ТНТ словосочетание шестое словосочетание новая седьмое нареченная восьмое глагольное девятое Заречная 10-е наличные 11-е или новая 12 минут
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