Вычислите значение у по формуле у=4х, если : 1) х=26; 2) х=15
Математика
Вычислите значение у по формуле у=4х, если : 1) х=26; 2) х=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = 4 * 26 = 104. y = 4 * 15 = 60.
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