Напишите уравнения возможных реакций между соляной кислотой со следующими вещес??вами: K2SiO3, KOH, Ag, Zns, Cr2(SO4)3, Mg, SO2, Al2O3. Приведите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
Химия
Напишите уравнения возможных реакций между соляной кислотой со следующими вещес??вами: K2SiO3, KOH, Ag, Zns, Cr2(SO4)3, Mg, SO2, Al2O3. Приведите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)K2SiO3+2HCl=2KCl+H2SiO3 2K⁺+SiO3²⁻+2H⁺+2Cl⁻=2K⁺+2Cl⁻+H2SiO3 SiO3²⁻+H⁺=H2SiO3 2) HCl+KOH=KCl+H2O H⁺+Cl⁻+K⁺+OH⁻=K⁺+Cl⁻+H2O H⁺+OH⁻=H2O 3) HCl+Ag-не взаимодействуют 4) 2HCl +ZnS=H2S+ZnCl2 5) HCl+ Cr2(SO4)3=CrCl3+H2SO4 6) 2HCl+Mg=MgCl2+H2 2H⁺+2Cl⁻+Mg⁰=Mg²⁻+2Cl⁻+2H° 2H⁺+Mg⁰=Mg²⁻+2H⁰ 7)HCl+ So2- не взаимодействуют 8) 6HCl+ Al2O3=2AlCl3+3H2O 6H⁺+6Cl⁻+Al2O3=2Al³⁺+6Cl⁻+3H2O 6H ⁺+Al2O3=2Al ³⁺+3H2O
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