Напишите уравнения возможных реакций между соляной кислотой со следующими вещес??вами: K2SiO3, KOH, Ag, Zns, Cr2(SO4)3, Mg, SO2, Al2O3. Приведите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.

Химия

Напишите уравнения возможных реакций между соляной кислотой со следующими вещес??вами: K2SiO3, KOH, Ag, Zns, Cr2(SO4)3, Mg, SO2, Al2O3. Приведите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.

Автор: Гость