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Сколько в слове" ловить" мягких согласных звуков?
Русский язык
Сколько в слове" ловить" мягких согласных звуков?
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