Напишите уравнения возможных реакций взаимодействия натрия и магния с веществам??: кислородом, водой, разбавленной серной кислотой
Химия
Напишите уравнения возможных реакций взаимодействия натрия и магния с веществам??: кислородом, водой, разбавленной серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Na+O2=2Na2O 2Na+H2SO3=Na2SO3+H2^ 2Mg+O2=2MgO Mg+H2SO3=MgSO3+H2^
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