Сколько орбиталей в атоме водорода, на которых находятся электроны? *
Химия
Сколько орбиталей в атоме водорода, на которых находятся электроны? *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В атоме находится ядро с зарядом плюс ,и вокруг ядра есть нейтроны -они нейтральны и еще есть электроны они отрицательны (-)
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