Напишите возможные вступления ко всем темам: «Разум и чувство»; «Честь и бесчест??е»; «Победа и поражение»; «Опыт и ошибки»; «Дружба и вражда». Для сочинения по Лит-ре.
Литература
Напишите возможные вступления ко всем темам: «Разум и чувство»; «Честь и бесчест??е»; «Победа и поражение»; «Опыт и ошибки»; «Дружба и вражда». Для сочинения по Лит-ре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)у человека должны быть разумные чувство ... 2)для меня честь это пожать руку ветерану ,а бесяестие пожать руку тому кто обидел ветерана . 3)вов побеле одержал сср ,а поражение одержал Гитлер 4)у меня был опыт в итекете и больше не допускаю ошибок 5)дружба должна быть искренней ,а если это не искренне ,то это не дружба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык