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Сравните числа 22в корне+28 в корне и 10
Алгебра
Сравните числа 22в корне+28 в корне и 10
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22корень меньше 28корень меньше 10
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