Эпитеты к стихотворению Фета бабочка эпитеты к стихотворению бабочка Фета
Литература
Эпитеты к стихотворению Фета бабочка эпитеты к стихотворению бабочка Фета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты - это красочные определения Воздушное (очертанье), живым миганьем, на легкий цветок
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