Проволоку длиной 7 метров разделили на 12 равных частей, а вторую проволку длиной 15 м разделили на 21 ровную часть. Часть какой проволоки, первой или второй больше
Математика
Проволоку длиной 7 метров разделили на 12 равных частей, а вторую проволку длиной 15 м разделили на 21 ровную часть. Часть какой проволоки, первой или второй больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12 и 15/21 7/12 и 5/7 Вторая часть проволоки больше.
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