Проволоку длиной 7 метров разделили на 12 равных частей, а вторую проволку длиной 15 м разделили на 21 ровную часть. Часть какой проволоки, первой или второй больше

Математика

Проволоку длиной 7 метров разделили на 12 равных частей, а вторую проволку длиной 15 м разделили на 21 ровную часть. Часть какой проволоки, первой или второй больше

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