Существует игра перетягивание каната. По 3 закону Ньютона 1ая команда действует на 2ую, также как и 2ая на 1ую. Победителей быть не должно! Но они есть! а) Почему они есть? б) Что должна сделать команда для победы? Пожааалуйста...

Физика

Существует игра перетягивание каната. По 3 закону Ньютона 1ая команда действует на 2ую, также как и 2ая на 1ую. Победителей быть не должно! Но они есть! а) Почему они есть? б) Что должна сделать команда для победы? Пожааалуйста помогите

Автор: Гость