Существует игра перетягивание каната. По 3 закону Ньютона 1ая команда действует на 2ую, также как и 2ая на 1ую. Победителей быть не должно! Но они есть! а) Почему они есть? б) Что должна сделать команда для победы? Пожааалуйста...
Физика
Существует игра перетягивание каната. По 3 закону Ньютона 1ая команда действует на 2ую, также как и 2ая на 1ую. Победителей быть не должно! Но они есть! а) Почему они есть? б) Что должна сделать команда для победы? Пожааалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Потому что по 3-му закону Ньютона Силы, с которыми взаимодействуют два тела всегда равны по модулю и противоположны по направлению, НИКОГДА не уравновешивают друг друга, так как ПРИЛОЖЕНЫ К РАЗНЫМ ТЕЛАМ и имеют одинаковую природу. б) Сам догадаешься
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