Решите: 8ч 20мин=......ч 8т 8ц=.....ц 70ч=......сут....ч 35000кг=....ц 5сут 4ч=......ч 97ц=....т....ц 6мин 40с=....с 3т 350кг=......кг 280мин=....ч.....мин 17т 400кг=.....ц 400с=....мин.....с 240ц=.....т
Математика
Решите: 8ч 20мин=......ч 8т 8ц=.....ц 70ч=......сут....ч 35000кг=....ц 5сут 4ч=......ч 97ц=....т....ц 6мин 40с=....с 3т 350кг=......кг 280мин=....ч.....мин 17т 400кг=.....ц 400с=....мин.....с 240ц=.....т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ч 20мин=500 мин 8т 8ц=88 ц 70 ч=2 сут 22 ч 35000 кг=350 ц 5 сут 4 ч=124 ч 97 ц=9 т 7ц 6 мин 40 с=400 с 3 т 350 кг=3350 кг 280 мин=4 ч 40мин 17 т 400 кг=174 ц 400 с=6 мин 40 с 240 ц=24 т
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