В 7 часов утра от пристани отошел катер со скоростью 20,4км/ч, а в 8 часов 30 минут от той же пристани отошел теплоход со скоростью 28,8 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катер и теплоход в 10 часов 15 минут? Рассмо...

Математика

В 7 часов утра от пристани отошел катер со скоростью 20,4км/ч, а в 8 часов 30 минут от той же пристани отошел теплоход со скоростью 28,8 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катер и теплоход в 10 часов 15 минут? Рассмотри разные случаи движения,считая , что движение происходит по математическому озеру

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