В 7 часов утра от пристани отошел катер со скоростью 20,4км/ч, а в 8 часов 30 минут от той же пристани отошел теплоход со скоростью 28,8 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катер и теплоход в 10 часов 15 минут? Рассмо...
Математика
В 7 часов утра от пристани отошел катер со скоростью 20,4км/ч, а в 8 часов 30 минут от той же пристани отошел теплоход со скоростью 28,8 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катер и теплоход в 10 часов 15 минут? Рассмотри разные случаи движения,считая , что движение происходит по математическому озеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10 часов 15 минут - 7 часов = 3 часа 15 минут - время в пути (катер) 2)10 часов 15 минут - 8 часов 30 минут = 1 час 45 минут - время в пути (теплоход) 3)20,4 км/ч * 3 часа 15 минут = 20,4 км/ч * 3,25 часа = 66,3 км - проплыл катер до 10 часов 15 минут 4)28,8 км/ч * 1 час 45 минут = 28,8 км/ч * 1,75 часа = 50,4 км - проплыл теплоход 5)66,3 - 50,4 = 15,9 км Ответ: в 10 часов 15 минут они будут друг от друга на расстоянии 15,9 км.
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