Що такє особисте покликання?Що такє загальне покликання?
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Що такє особисте покликання?Що такє загальне покликання?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку покликання –це те, до чого лежить душа, сердце. Те чим би хотілось займатись увесь час, з чим повязати майбутнє.
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