Черта бескорыстного,искреннего человека

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Черта бескорыстного,искреннего человека
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Гость:
Великодушный, искренний),вежлевый
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