Сенкан на тему Тарас Шевченко ДУЖЕ СРОЧНО НАДА ПОПЕРЕДНІЙ НЕ ПІДІЙДЕ

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Сенкан на тему Тарас Шевченко ДУЖЕ СРОЧНО НАДА ПОПЕРЕДНІЙ НЕ ПІДІЙДЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шевченко працьовитий відповідальний складав писав старався шевченко є знаменитий поет письменник
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