Схема синтаксичного разбору складносурядного речення
Українська мова
Схема синтаксичного разбору складносурядного речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку визначаєш підмет та присудок( граматичні основи) потім інші члени речення( означення, додаток, обставина)В складносурядних реченнях має бути сполучник сурядності ( а, і, та, але....)
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