Напишите все цитаты Молчалина из повести горе от ума
Литература
Напишите все цитаты Молчалина из повести горе от ума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Молчалин за других себя забыть готов Враг дерзости,-всегда застенчево,несмело, Ночь целую с кем можно так провесть 2.Чудеснейшего свойства Он наконец уступчив ,скромен,тих В лице ни тени беспокойства, И на душе поступков никаких. (О молчалине)
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