Напишите все цитаты Молчалина из повести горе от ума

Гость: Гость:

1.Молчалин за других себя забыть готов Враг дерзости,-всегда застенчево,несмело, Ночь целую с кем можно так провесть 2.Чудеснейшего свойства Он наконец уступчив ,скромен,тих В лице ни тени беспокойства, И на душе поступков никаких. (О молчалине)