Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3

Математика

Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3

Автор: Гость