Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3
Математика
Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же элементарно. вот, держи 8*6-5*8
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